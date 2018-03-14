О науке просто и понятно. Книги Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стало известно, что на 77-м году жизни умер человек-легенда, английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Он всегда поражал окружающих своим чувством юмора и умением рассказать о сложных научных явлениях просто и понятно. Стивен Хокинг смог увлечь наукой даже домохозяек, отмечают коллеги ученого. Предлагаем список книг Стивена Хокинга, которые увлекательно расскажут о науке и будут полезны и взрослым, и детям.

Для взрослых

Среди наиболее популярных книг Стивена Хокинга - "Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр" и "Кратчайшая история времени".

"Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр" впервые была издана в 1988 году. В книге рассказывается о появлении Вселенной, о природе пространства и времени, черных дырах, теории суперструн и о некоторых математических проблемах, однако на страницах издания можно встретить лишь одну формулу E=mc². Книга с момента выхода стала бестселлером и продолжает им оставаться.

"Кратчайшая история времени" посвящена природе пространства и времени, происхождению Вселенной. Она написана в соавторстве с популяризатором науки Леонардом Млодиновым. Книга является новой версией "Краткой истории времени", которая дополнена последними данными космологии. Издание - попытка еще проще и понятнее изложить самые сложные теории.

Книга "Черные дыры и молодые вселенные" представляет собой сборник эссе Стивена Хокинга, написанных им в период с 1976 по 1992 год. Это и автобиографические очерки, и размышления автора о философии науки, о происхождении Вселенной и ее дальнейшей судьбе.

В книге "Высший замысел" авторы Стивен Хокинг и Леонард Млодинов пытаются дать ответы на непростые вопросы. Когда и как начала существовать Вселенная? Почему мы находимся там, где находимся? Какова природа реальности? Почему Вселенная настроена именно тем тончайшим образом, который позволяет существовать человеку? Является ли установившийся в нашем мире порядок свидетельством высшего замысла всемогущего Создателя, который определил природу вещей - или наука может предложить иное объяснение? Авторы излагают актуальные научные гипотезы о тайнах мироздания в популярной форме. "Высший замысел" - краткий и богато иллюстрированный путеводитель по открытиям, которые меняют наши представления и угрожают некоторым из наиболее дорогих нам убеждений.

"Теория всего" - это история Вселенной, рассказанная Стивеном Хокингом в остроумной манере и дополненная фантастическими снимками космического телескопа "Хаббл", от которых перехватывает дух. Иллюстрации и схемы, созданные специально для этой книги, помогут понять те самые теории и концепции, с которыми каждый день сражаются передовые ученые по всему миру. Книга объединяет семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Автор описывает представления о Вселенной - от постулата о том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении Вселенной, основанной на недавних наблюдениях. Это книга для всех, кто когда-либо вглядывался в ночной небо и задавался вопросом о том, что скрывается в его чернильной синеве.

Для детей

Писал Стивен Хокинг и для детей. Его авторству принадлежат три детские книги, из которых можно узнать о самых последних физических и астрономических открытиях. В работе над книгами Стивену Хокингу помогала дочь Люси Хокинг - писательница и журналистка.

Первая книга трилогии "Джордж и тайны Вселенной" знакомит юных читателей с мальчиком Джорджем и его друзьями: Анни (большой любительницей картофельных чипсов) и ее папой Эриком (астрофизиком, коллегой самого автора книги). Наука для Эрика - самое главное в жизни. А родители Джорджа - вегетарианцы и считают, что "наука и техника захватили весь мир" и "все беды от науки и научных открытий". Главный помощник Эрика - суперкомпьютер по имени "Космос". Компьютер умеет говорить и решать сложные задачи, только характер у него немного капризный. Но приходится терпеть, ведь с помощью суперкомпьютера можно путешествовать в самые отдаленные точки Вселенной, побывать на астероидах, забраться в "черную дыру".

Вторая книга "Джордж и сокровища Вселенной" рассказывает, как Джордж и Анни попадают в ловушку, устроенную бывшим коллегой Эрика - ученым Закари Линном (дети дали ему прозвище Злинн). Но даже при всех опасностях путешествовать по далеким планетам ужасно интересно. В этой части также фигурирует суперкомпьютер "Космос", но после поломки он ведет себя как несносный подросток.

В третьей книге "Джордж и большой взрыв" рассказывается, зачем нам нужно изучать космос и зачем нужна наука, а также кто и почему противится ее развитию. Кому выгодно, чтобы люди не могли объединиться и начать использовать экологически чистые формы производства энергии? Кто не хочет, чтобы прекратились войны, голод и неравенство? Наука, безусловно, может помочь человечеству избавиться от этих страшных бедствий. Надо только объединить усилия ученых и защитников природы, таких, как родители Джорджа. С каждой книгой научные очерки все более усложняются. В третьей части речь уже идет о теориях Ньютона, Эйнштейна, квантовой теории, теории Большого взрыва. В книге обсуждаются такие сложные понятия, как однородность и изотропность, вакуум и красное смещение.-0-