О науке просто и понятно. Книги Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 марта 2018, Ср
+7°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4241
USD 1.9589
RUB 3.4422
Главное
Александр Лукашенко и Панкадж Cаксена Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане
Спорт
Мясникович призвал госструктуры и бизнес активнее объединяться в решении задач социально-экономического развития Беларуси
Экономика
В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием - Зиновский
Экономика
Белорусская делегация во главе с Русым проводит в Москве переговоры для урегулирования вопросов по молоку
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТО: Учения на объекте с массовым пребыванием людей прошли в Витебске
14:36 Заголовки новостей
Казахстан ратифицировал соглашение о спецсубсидиях в ЕАЭС
14:35 Экономика
"Лидское пиво" инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро
14:23 Экономика
Минздрав поддерживает все инициативы правоохранителей по предотвращению насилия над детьми
14:15 Общество
Румас прокомментировал ситуацию вокруг ФК "Крумкачы"
14:15 Спорт
Instagram вернет хронологическую ленту
14:14 Технологии
Подарком театральным гурманам станет выставка к юбилею Большого театра Беларуси
14:14 Культура
ФОТО: Все матчи чемпионата Беларуси 2018 года планируется транслировать по ТВ
14:05 Заголовки новостей
Белорусско-грузинский бизнес-форум пройдет во время Дней Минска в Тбилиси
13:58 Регионы
Группу похитителей скота задержали в Брестской области
13:57 Происшествия
Уголовное дело заведено на водителя, сбившего насмерть женщину возле Лепеля
13:46 Происшествия
Гомельчанин за ложное минирование мясокомбината получил 2 года ограничения свободы
13:41 Происшествия
Союзные парламентарии обсудят взаимодействие Беларуси и России в области велоиндустрии
13:31 Экономика
"Живем в общежитии, так что лучше подарка быть не может!" Квартиру от "Евроопт" выиграл сотрудник милиции Дмитрий Акулинич из Могилева
13:30 Общество
НОК Беларуси подвел итоги акции "Разам з камандай!"
13:27 Спорт
Франция подаст в суд на Apple и Google
13:26 Технологии
Белорусский рубль на торгах 14 марта ослаб к трем основным валютам
13:24 Экономика
ЕЭК подготовила проект единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС
13:22 Экономика
Сергей Румас не будет через год выставлять свою кандидатуру на пост главы АБФФ
13:22 Спорт
Николас Кейдж озвучит Супермена в мультфильме "Юные титаны, вперед!"
13:09 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
О социально-экономическом развитии Беларуси О социально-экономическом развитии Беларуси
Посевная кампания Посевная кампания
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

О науке просто и понятно. Книги Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям

Калейдоскоп 14.03.2018 | 12:03
Стивен Хокинг
Стивен Хокинг

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стало известно, что на 77-м году жизни умер человек-легенда, английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Он всегда поражал окружающих своим чувством юмора и умением рассказать о сложных научных явлениях просто и понятно. Стивен Хокинг смог увлечь наукой даже домохозяек, отмечают коллеги ученого. Предлагаем список книг Стивена Хокинга, которые увлекательно расскажут о науке и будут полезны и взрослым, и детям.

Для взрослых

Среди наиболее популярных книг Стивена Хокинга - "Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр" и "Кратчайшая история времени".

"Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр" впервые была издана в 1988 году. В книге рассказывается о появлении Вселенной, о природе пространства и времени, черных дырах, теории суперструн и о некоторых математических проблемах, однако на страницах издания можно встретить лишь одну формулу E=mc². Книга с момента выхода стала бестселлером и продолжает им оставаться.

"Кратчайшая история времени" посвящена природе пространства и времени, происхождению Вселенной. Она написана в соавторстве с популяризатором науки Леонардом Млодиновым. Книга является новой версией "Краткой истории времени", которая дополнена последними данными космологии. Издание - попытка еще проще и понятнее изложить самые сложные теории.

Книга "Черные дыры и молодые вселенные" представляет собой сборник эссе Стивена Хокинга, написанных им в период с 1976 по 1992 год. Это и автобиографические очерки, и размышления автора о философии науки, о происхождении Вселенной и ее дальнейшей судьбе.

В книге "Высший замысел" авторы Стивен Хокинг и Леонард Млодинов пытаются дать ответы на непростые вопросы. Когда и как начала существовать Вселенная? Почему мы находимся там, где находимся? Какова природа реальности? Почему Вселенная настроена именно тем тончайшим образом, который позволяет существовать человеку? Является ли установившийся в нашем мире порядок свидетельством высшего замысла всемогущего Создателя, который определил природу вещей - или наука может предложить иное объяснение? Авторы излагают актуальные научные гипотезы о тайнах мироздания в популярной форме. "Высший замысел" - краткий и богато иллюстрированный путеводитель по открытиям, которые меняют наши представления и угрожают некоторым из наиболее дорогих нам убеждений.

"Теория всего" - это история Вселенной, рассказанная Стивеном Хокингом в остроумной манере и дополненная фантастическими снимками космического телескопа "Хаббл", от которых перехватывает дух. Иллюстрации и схемы, созданные специально для этой книги, помогут понять те самые теории и концепции, с которыми каждый день сражаются передовые ученые по всему миру. Книга объединяет семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Автор описывает представления о Вселенной - от постулата о том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении Вселенной, основанной на недавних наблюдениях. Это книга для всех, кто когда-либо вглядывался в ночной небо и задавался вопросом о том, что скрывается в его чернильной синеве.

Для детей

Писал Стивен Хокинг и для детей. Его авторству принадлежат три детские книги, из которых можно узнать о самых последних физических и астрономических открытиях. В работе над книгами Стивену Хокингу помогала дочь Люси Хокинг - писательница и журналистка.

Первая книга трилогии "Джордж и тайны Вселенной" знакомит юных читателей с мальчиком Джорджем и его друзьями: Анни (большой любительницей картофельных чипсов) и ее папой Эриком (астрофизиком, коллегой самого автора книги). Наука для Эрика - самое главное в жизни. А родители Джорджа - вегетарианцы и считают, что "наука и техника захватили весь мир" и "все беды от науки и научных открытий". Главный помощник Эрика - суперкомпьютер по имени "Космос". Компьютер умеет говорить и решать сложные задачи, только характер у него немного капризный. Но приходится терпеть, ведь с помощью суперкомпьютера можно путешествовать в самые отдаленные точки Вселенной, побывать на астероидах, забраться в "черную дыру".

Вторая книга "Джордж и сокровища Вселенной" рассказывает, как Джордж и Анни попадают в ловушку, устроенную бывшим коллегой Эрика - ученым Закари Линном (дети дали ему прозвище Злинн). Но даже при всех опасностях путешествовать по далеким планетам ужасно интересно. В этой части также фигурирует суперкомпьютер "Космос", но после поломки он ведет себя как несносный подросток.

В третьей книге "Джордж и большой взрыв" рассказывается, зачем нам нужно изучать космос и зачем нужна наука, а также кто и почему противится ее развитию. Кому выгодно, чтобы люди не могли объединиться и начать использовать экологически чистые формы производства энергии? Кто не хочет, чтобы прекратились войны, голод и неравенство? Наука, безусловно, может помочь человечеству избавиться от этих страшных бедствий. Надо только объединить усилия ученых и защитников природы, таких, как родители Джорджа. С каждой книгой научные очерки все более усложняются. В третьей части речь уже идет о теориях Ньютона, Эйнштейна, квантовой теории, теории Большого взрыва. В книге обсуждаются такие сложные понятия, как однородность и изотропность, вакуум и красное смещение.-0-

﻿
Теги
книги, наука, смерть известных людей
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4241 BYN 2.422 BYN 2.426 BYN
USD
1.9589 BYN 1.956 BYN 1.96 BYN
RUB
3.4422 BYN 3.434 BYN 3.448 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Все видео

Фотоновости

Учения на объекте с массовым пребыванием людей прошли в Витебске
Все фото

Инфографика

Динамика валютного рынка Оборот валютного рынка Беларуси в январе-феврале 2018 года: всего - $11 млрд 038,6 млн*, на внебиржевом валютном рынке - $7 млрд 388 млн, на БВФБ** - $1 млрд 606,9 млн, на наличном валютном рынке - $2 млрд 043,7 млн.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве
Лукашенко поздравил Бидхью Деви Бхандари с переизбранием Президентом Непала
Национальная экологическая сеть создается в Беларуси
Политика
Михаил Мясникович. Фото из архива Беларуси нужны законы нового поколения - Мясникович
Заседание рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины началось в Минске
Кыргызстан ратифицировал соглашение СНГ о защите секретной информации
Экономика
Владимир Зиновский. Фото из архива В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием - Зиновский
Казахстан ратифицировал соглашение о спецсубсидиях в ЕАЭС
"Лидское пиво" инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро
Происшествия
Фото из архива МВД предупреждает белорусов о новых видах кибермошенничества за рубежом
Группу похитителей скота задержали в Брестской области
Уголовное дело заведено на водителя, сбившего насмерть женщину возле Лепеля
Общество
Во время подписания договора. Фото Минтруда Беларусь и Чехия подписали договор о пенсионном обеспечении
Минздрав поддерживает все инициативы правоохранителей по предотвращению насилия над детьми
"Живем в общежитии, так что лучше подарка быть не может!" Квартиру от "Евроопт" выиграл сотрудник милиции Дмитрий Акулинич из Могилева
Регионы
Фото из архива Полевые работы начались в Брестской области
Белорусско-грузинский бизнес-форум пройдет во время Дней Минска в Тбилиси
Летнюю школу белорусского языка и культуры впервые организуют в ГрГУ им. Янки Купалы
Спорт
Сергей Румас Победа в Лиге наций - главная цель футбольной сборной Беларуси
Румас прокомментировал ситуацию вокруг ФК "Крумкачы"
НОК Беларуси подвел итоги акции "Разам з камандай!"
Технологии
Крупный киберспортивный турнир по Dota 2 стартует в Минске 18 марта
Instagram вернет хронологическую ленту
Франция подаст в суд на Apple и Google
Культура
Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр принимаются до 15 мая
Подарком театральным гурманам станет выставка к юбилею Большого театра Беларуси
Дни корейского кино пройдут в Минске с 23 по 25 марта
В мире
Ангела Меркель Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии на четвертый срок
Нацбанк Украины прекращает чеканить мелкие монеты
Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США и создать космические войска
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия