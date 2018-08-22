О Рианне снимают документальный фильм

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О своем желании снять документальный фильм о певице Рианне режиссер Питер Берг поведал еще в 2016 году. И вот картина уже на стадии завершения, сообщает Slashfilm.
Певица приглянулась Бергу во время съемок фильма "Морской бой". Именно тогда у него зародилась идея показать на экране историю становления личности и музыкальной карьеры поп-дивы.
Сейчас режиссер работает над концовкой фильма. В своем последнем интервью Питер Берг заявил, что лента о Рианне появится на экранах уже ближайшей осенью. Каких либо специфических деталей предстоящего проекта режиссер не раскрыл.-0-
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