Обезьяна в Китае напала на кормившую ее девочку

Мама и дочь пришли в зоопарк Китая. В момент, когда девочка кормила обезьяну, животное ударило ее по лицу, от чего девочка упала, сообщает местный информационный портал CGTN.

Сначала обезьяна с благодарностью принимала угощение из рук ребенка. Однако когда девочка на мгновенье спрятала еду, дразня животное, зверь разозлился и ударил ее по лицу. Насколько сильно пострадал ребенок пока не известно.