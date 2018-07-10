Обезьяна в Китае напала на кормившую ее девочку

Мама и дочь пришли в зоопарк Китая. В момент, когда девочка кормила обезьяну, животное ударило ее по лицу, от чего девочка упала, сообщает местный информационный портал CGTN.
Сначала обезьяна с благодарностью принимала угощение из рук ребенка. Однако когда девочка на мгновенье спрятала еду, дразня животное, зверь разозлился и ударил ее по лицу. Насколько сильно пострадал ребенок пока не известно.
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