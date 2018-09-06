Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США завершился судебный процесс, длившийся пять лет, в ходе которого мужчина пытался вернуть помоловочное кольцо, сообщает New York Post.

В 2011 году 54-летний Родни Рипли сделал предложение своей возлюбленной 50-летней Дженнифер Раттен. Он подарил ей кольцо с бриллиантами в три карата стоимостью $39 тыс.

Спустя два года пара рассталась. Обиженный на бывшую возлюбленную мужчина стал требовать вернуть ему кольцо. "Он начал преследовать меня", - пожаловалась женщина. Когда она отказалась вернуть украшение, Родни Рипли подал на нее в Верховный суд Нью-Йорка.

В результате долгих споров о причине расставания, настоящей стоимости кольца и прочих конфликтов между бывшей парой судебное разбирательство растянулось на пять лет.

По законам Нью-Йорка, если брак не был заключен, невеста обязана вернуть кольцо. Все остальные факторы не имеют значения. В итоге суд принял решение, что женщина в течение 45 дней обязана либо вернуть кольцо, либо выплатить его полную стоимость.-0-