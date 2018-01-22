Объявлены номинанты на "Золотую малину"

Стали известны номинанты на антипремию "Золотая малина". Получить звание худшего фильма года претендуют "Мумия", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Эмоджи фильм", "Спасатели Малибу" и "На пятьдесят оттенков темнее".

В список худших исполнительниц главных ролей года попали такие знаменитости как Дакота Джонсон за фильм "На 50 оттенков темнее", Кэтрин Хэйгл ("Наваждение"), Дженнифер Лоуренс ("Мама!"), Эмма Уотсон ("Сфера") и Тайлер Перри, который переоделся в женщину ради фильма "Хэллоуин Мэдеи 2".

Среди худших актеров такие знаменитые имена как Том Круз ("Мумия"), Джейми Дорнан ("На 50 оттенков темнее"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Зак Эфрон ("Спасатели Малибу"), а Марк Уолберг наминирован сразу за 2 картины – "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

Имена победителей этой неприятной премии будут объявлены третьего марта, за день до вручения "Оскара".

Уже совсем скоро, 23 января, станут известны имена номинантов на премию "Оскар".