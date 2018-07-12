Обладатель самых длинных ногтей в мире отрезал их после 60 лет отращивания

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец самых длинных ногтей в мире обрезал их после более 60 лет отращивания. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

82-летний Шридхар Чиллал растил ногти на левой руке с 14 лет. В детстве он случайно сломал длинный ноготь своего учителя, и тот сказал ему, что мальчик никогда не поймет, как тяжело сохранить длину ногтей, пока не испытает это на своем опыте.

Последний раз общая длина ногтей мужчины составляла 9 метров и 9 сантиметров. Самый короткий ноготь - на указательном пальце (1,64 метра), а самый длинный - на большом пальце (1,97 метра). Шридхар Чиллал попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2015 году.

Рекордсмен рассказал журналистам, что ногти мешали ему спать. Каждые полчаса мужчина просыпался и перекладывал руку на другую сторону кровати, чтобы не сломать хрупкие ногти. Родители считали, что их сын не сможет найти работу, но мужчина работал фотографом и даже придумал специальное приспособление для размещения ногтей при использовании камеры.

Чиллал обрезал ногти, потому что они стали доставлять ему слишком много неудобств: их вес и длина не позволяли раскрыть ладонь и шевелить рукой, а под ногтями мужчина постоянно испытывал жжение.-0-