Обнаружен второй вид самых маленьких обезьян в мире

Карликовые игрунки до недавнего времени делили с карликовыми мышиными лемурами звание самых мелких приматов в мире. Длина тела единственного вида игрунков составляла 11-15 см без хвоста при весе 100-150 г.

Считалось, что карликовые игрунки водятся в тропиках Амазонки и встречаются на территории Бразилии, Колумбии и Эквадора. Их относили к одному виду Cebuella pygmaea. И лишь совсем недавно ученые выяснили, что в Южной Америке присутствует два вида игрунков.

Ареал обитания одного вида проходит по северо-западной части Южной Америки, а второго - к югу от Амазонки.

Внешних отличий между видами немного, все они лежат на генном уровне. Теперь ученым предстоит выяснить, какому виду оставить исконное название Cebuella pygmaea, а какому придумать новое.