Обнаружена новая разновидность космических катастроф

Исследователи под руководством профессора Массачусетского технологического института Карла Родригеса смоделировали поведение черных дыр в звездных скоплениях с учетом эффектов, о которых говорится в теории относительности Эйнштейна.

Астрофизики создали компьютерную модель черных дыр в шаровых скоплениях. Они имитировали эволюцию 24 кластеров, которые вмещали от 200 тысяч до 2 миллионов звезд, на протяжении 12 миллиардов лет.

Черная дыра, проходя мимо аналогичного ей объекта, излучает незначительную гравитационную волну. Две вращающиеся друг возле друга черные дыры сливаются в одну крупную.

Предыдущие модели шаровых скоплений учитывали только гравитацию Ньютона, без учета гравитационных волн, предсказанных в теории относительности Эйнштейна.