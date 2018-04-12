Обнаружена новая разновидность космических катастроф

Исследователи под руководством профессора Массачусетского технологического института Карла Родригеса смоделировали поведение черных дыр в звездных скоплениях с учетом эффектов, о которых говорится в теории относительности Эйнштейна.
Астрофизики создали компьютерную модель черных дыр в шаровых скоплениях. Они имитировали эволюцию 24 кластеров, которые вмещали от 200 тысяч до 2 миллионов звезд, на протяжении 12 миллиардов лет.
Черная дыра, проходя мимо аналогичного ей объекта, излучает незначительную гравитационную волну. Две вращающиеся друг возле друга черные дыры сливаются в одну крупную.
Предыдущие модели шаровых скоплений учитывали только гравитацию Ньютона, без учета гравитационных волн, предсказанных в теории относительности Эйнштейна.
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