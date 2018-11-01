Оборудование для строительства пирамид нашли в Египте

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа археологов недалеко от одного из карьеров Луксора в Египте 1 ноября при раскопках нашла устройство, при помощи которого, древние египтяне, вероятно, строили пирамиды. Об этом сообщает египетское издание Luxor Times.

Возраст находки предварительно оценивается примерно в 4,5 тыc. лет.

В центре найденной конструкции располагалась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В них могли вставлять деревянные столбы. Вокруг этой конструкции обматывали веревки. Затем тяжелые блоки цепляли к "деревянным саням" и перемещали под углом 20 градусов.

Это первая такая находка, до этого времени ничего подобного не обнаруживали.

Египетские пирамиды являются одними из самых древних каменных сооружений на Земле. Большая часть из них была построена как усыпальницы для фараонов.-0-