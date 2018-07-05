Одиночество можно определить на генетическом уровне

Что может объединить тренажерный зал, бар и избыточный вес? Ответ на этот вопрос дали ученые Кембриджского университета.

Специалисты утверждают, что наше мнение о том, что на состояние одиночества влияет лишь среда, в которой мы находимся, ошибочно. Их исследование показывает, что степень одиночества может быть заложена на генетическом уровне.

Научный журнал Nature Communications опубликовал результаты этих исследований. Ученые смогли выделить регион генов, непосредственно связанных с ощущением одиночества. 6 из них отвечают за желание людей посещать тренажерный зал, 13 - за желание посещать бары, 18 связаны с определением себя как части той или иной религиозной группы.

Более того, ученые выявили закономерность между одиночеством и ожирением - и то, и другое регулируется одними и теми же генами, а значит, в борьбе с лишними килограммами стоит обращать внимание и на душевное состояние человека.