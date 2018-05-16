Официально анонсирован шутер S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская компания-разработчик игр GSC Game World анонсировала продолжение своего хита – игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом 15 мая сообщил основатель и генеральный директор компании Сергей Григорович на своей странице в Facebook.

"Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", - написал Григорович.

Короткое сообщение основатель дополнил ссылкой, кликнув по которой можно увидеть логотип проекта и число 2021 – предполагаемая дата выхода игры.

Последняя часть серии - "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" - вышла осенью 2009 года, после которой в 2010 году была анонсирована вторая часть шутера. Объявлялось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2012 году, но зимой 2011 года было сказано, что разработка официально заморожена.