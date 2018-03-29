Оглушенный во время репетиции альтист выиграл суд у британской Королевской оперы

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альтист Крис Голдшайдер, пострадавший во время одной из репетиций оркестра, подал иск на Королевскую оперу Великобритании. Суд разрешил дело в его пользу, сообщает Би-Би-Си.
Альтист Крис Голдшайдер, выступавший в оркестре Королевской оперы Лондона с 2002 года, подал на оперу в суд после инцидента в 2012 году. По словам музыканта, на репетиции оперы Рихарда Вагнера "Валькирия" он пережил акустический шок из-за повышенного уровня шума в оркестровой яме. В результате у Криса Голдшайдера возникли проблемы со слухом, появились такие симптомы как шум в ушах, головокружение, болевая реакция на звуки.
Было установлено, что звуковое давление в оркестровой яме в момент репетиции составляло более 130 децибел, что соответствует громкости реактивного двигателя.
После случившегося альтист подал в суд на Королевскую оперу, представители которой утверждали, что у Голдшайдера в ходе репетиции развилась болезнь Меньера, сопровождающаяся прогрессирующим ухудшением слуха. При этом было высказано мнение, что музыканты постоянно сталкиваются с повреждением слуха, это неизбежно в данной профессии.
Суд Лондона счел аргументы ответчика неубедительными - Голдшайдер выиграл дело. Позже будет произведена оценка ущерба, нанесенного альтисту, который был вынужден оставить профессиональную карьеру музыканта из-за полученной травмы.-0-
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