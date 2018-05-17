Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пациент Гомельской городской клинической больницы №3 выложил портрет девушки из шишек. Информация об этом размещена на сайте издания "Гомельские ведомости", сообщает БЕЛТА.

По информации издания, фото сделано с седьмого этажа больницы. На снимке, который прислали читатели в редакцию, - женский портрет внушительных размеров. По всей видимости, утверждают очевидцы, таким необычным образом парень изобразил свою девушку. Сообщается, что над портретом молодой человек работал два дня.-0-