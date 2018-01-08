Океан замерз. Житель США снял удивительное видео

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Массачусетс Райан Кэнти разместил на YouTube видео с замерзшим океаном из-за аномальных холодов в США.
Ролик был опубликован на YouTube 7 января, а на сегодня у него уже свыше 500 тыс. просмотров. Это удивительный результат, учитывая, что у Райана Кэнти всего 535 подписчиков.
"Главная новость: пингвины появились на пляжах штата Массачусетс", - шутят пользователи в комментариях под видео.
Спустя несколько часов Райан снял еще одно видео ледяного океана, на этот раз на фоне заката. "Улов" данного видео сейчас составляет более 40 тыс. просмотров.
Столица и крупнейший город штата Массачусетс Бостон попал в самый настоящий ледяной плен. Очевидцы размещают в сети фото, на которых видно, как мегаполис сильно засыпало снегом, а машины оказались закованы в толще льда. В последнюю неделю в штате Массачусетс стояли 20-градусные морозы, которые привели к массовой гибели акул.
Сильные морозы принес в США циклон "Грейсон", который синоптики окрестили "циклоном-бомбой". В ряде штатов США был введен режим ЧП, были закрыты школы и офисы, парализовано транспортное сообщение, отменены десятки авиарейсов. Жертвами непогоды за последние дни стали как минимум 19 человек. Столбик термометра в некоторых регионах опускался до минус 40 градусов по Цельсию. Власти призывают граждан без острой необходимости не покидать свои дома, а также соблюдать все меры предосторожности. -0-
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