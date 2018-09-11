Олег Новицкий поделился в Instagram эмоциями с космического конгресса

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит с 9 по 15 сентября в Минске. В белорусскую столицу приехали космонавты из 17 стран мира.

Фото из Instagram-аккаунта Олега Новицкого

Участники конгресса делятся в соцсетях эмоциями с мероприятия. Уроженец Беларуси летчик-космонавт Олег Новицкий разместил в Instagram фотографии с открытия конгресса, подарки участникам, видеоприветствие с МКС.

Фото из Instagram-аккаунта Олега Новицкого

Также он написал о встрече в Минске с астронавтом НАСА: "С Кевином Фордом, с которым я проработал на орбите 144 суток во время моего первого космического полета, не виделись несколько лет - и вот встретились на белорусской земле".