Олени устроили потасовку на школьном стадионе в США - видео

Благородные животные решили выяснить отношения в присутствии зрителей и устроили потасовку прямо на школьном стадионе в городе Пейсон, штат Аризона.

Оленей не напугало присутствие сотен детей. Они сцепились рогами и устроили традиционный бой. Однако им не дали довести начатое до конца, прогнав с территории школы и заперев ворота.

Забавно, что за состязанием наблюдал третий представитель данного вида.