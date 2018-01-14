Олени устроили потасовку на школьном стадионе в США - видео

Благородные животные решили выяснить отношения в присутствии зрителей и устроили потасовку прямо на школьном стадионе в городе Пейсон, штат Аризона.
Оленей не напугало присутствие сотен детей. Они сцепились рогами и устроили традиционный бой. Однако им не дали довести начатое до конца, прогнав с территории школы и заперев ворота.
Забавно, что за состязанием наблюдал третий представитель данного вида.
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