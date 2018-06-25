Ольга Барабанщикова родила дочь

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова в возрасте 38 лет родила дочь. Это ее первенец.
В соцсети Instagram новоиспеченную маму все поздравляют с рождением малышки.
В соцсети у Барабанщиковой много очень трогательных "беременных" фотографий.
"Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни - ребеночка. Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх. Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится. Затем много лет "проб" забеременеть… и ничего. Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время. Я бесконечно благодарна - каждый день", - делилась своими чувствами с подписчиками Instagram ранее Ольга Барабанщикова.
Супругом Ольги Барабанщиковой является российский бизнесмен Алексей Селиваненко. Поженились они летом 2016 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.328 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.151 BYN
|3.165 BYN