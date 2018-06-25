Ольга Барабанщикова родила дочь

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова в возрасте 38 лет родила дочь. Это ее первенец.

Публикация от ᎾℒᎶᎯ ℬᎯℛᎯℬᎯℕЅℂℋℐᏦᎾᏉᎯ (@barabusik) 22 Июн 2018 в 4:26 PDT

В соцсети Instagram новоиспеченную маму все поздравляют с рождением малышки.

Публикация от ᎾℒᎶᎯ ℬᎯℛᎯℬᎯℕЅℂℋℐᏦᎾᏉᎯ (@barabusik) 19 Май 2018 в 10:58 PDT

В соцсети у Барабанщиковой много очень трогательных "беременных" фотографий.

Публикация от ᎾℒᎶᎯ ℬᎯℛᎯℬᎯℕЅℂℋℐᏦᎾᏉᎯ (@barabusik) 23 Май 2018 в 7:41 PDT

"Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни - ребеночка. Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх. Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится. Затем много лет "проб" забеременеть… и ничего. Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время. Я бесконечно благодарна - каждый день", - делилась своими чувствами с подписчиками Instagram ранее Ольга Барабанщикова.

Супругом Ольги Барабанщиковой является российский бизнесмен Алексей Селиваненко. Поженились они летом 2016 года.-0-