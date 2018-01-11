Ольга Бузова отреагировала на свадьбу бывшего мужа

Певица и телеведущая Ольга Бузова год находится в разводе. За это время популярность девушки очень выросла, а вот ее личный статус так и не изменился. Сейчас Бузову называют одной из самых завидных невест России. А вот ее бывший муж Дмитрий Тарасов времени зря не терял и очень быстро завел новые отношения, а на днях даже в третий раз стал женатым мужчиной. Естественно, что все ждали реакцию Ольги на свадьбу своего бывшего. Кажется, дождались.

В Instagram Бузовой появился очень интересный снимок. Девушка не славится своей любовью к книгам, но в этот раз на фото она появилась в компании томика Достоевского "Идиот". Подпись к снимку гласит: "Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Фёдора Михайловича "Идиот" о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?"

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 9, 2018 at 1:30 PST

Поклонники в этом усмотрели отсылку к свадьбе Тарасова. И сходится здесь не только то, что новую жену футболиста зовут Настя, но и то, что девушка куда менее обеспеченная в финансовом плане. Анастасия Тарасова родом из Ростова и работает моделью. Поэтому фанаты Ольги Бузовой решили, что под "содержанкой Настасьей" она подразумевает именно новую жену Дмитрия Тарасова.