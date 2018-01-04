Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья

31-летняя Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram пост, в котором пожаловалась фанатам на ухудшение здоровья. По словам певицы, ее организм дал сбой, а иммунитет сильно ослаб.

Бузова рассказала о состоянии своего здоровья, посетовала на то, что сейчас она плохо себя чувствует как физически, так и душевно. Девушка отметила, что главное в жизни — это здоровье, а также поблагодарила близких за то, что они откликнулись на ее призыв о помощи.

Многие фанаты телеведущей и певицы посочувствовали ей. Они пожелали ей, чтобы она поскорее поправилась и берегла свое здоровье. Так поклонники посоветовали Бузовой не концентрироваться на личной жизни бывшего супруга, который обзавелся новой возлюбленной.-0-