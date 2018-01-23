Ольга Бузова сначала закрыла доступ к своему аккаунту в Instagram, но потом вновь открыла

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая сейчас отдыхает в Тайланде, ограничила доступ к своему персональному аккаунту в Instagram. Зачем она это сделала, пока не понятно. А сама Ольга ничего по этому поводу не написала. Впрочем, спустя несколько часов доступ был вновь открыт.

На протяжении некоторого времени просматривать фотографии и "Stories" знаменитости могли только те люди, которые подписаны на ее аккаунт в Instagram. Те же люди, которые лишь изредка заходят на страничку певицы, видели надпись "Это закрытый аккаунт".

Следует отметить, что профиль телеведущей "Дома-2" является одним из самых популярных в российском сегменте социальной сети. А ее Stories на третьем месте по просматриваемости во всем мире. В этом показателе Бузова уступила только блогеру Lele Pons и бразильскому футболисту Неймару.