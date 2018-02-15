Ольга Рапунцель покидает "Дом-2" и уходит в декретный отпуск

Эпатажная участница российского телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель заявила о своем уходе. Об этом сообщил ее супруг Дмитрий Дмитренко.
Оказалось, что девушка официально покидает проект, так как уходит в декретный отпуск. Сам же Дмитрий Дмитренко, который также является участником телешоу, рассказал, что время от времени будет "появляться на поляне".
Сообщается, что супружеская пара уже выбрала роддом и активно готовится к рождению малыша. Девушка заявила, что после этого она вновь вернется в проект.-0-
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