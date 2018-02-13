Олимпийская чемпионка спасла собаку в Республике Корея

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель спасла в Республике Корея собаку, которую продавали на местном рынке в качестве диетического мяса для блюд ресторанов. Об этом пишет New York Post.

Фигуристка поделилась снимком собаки на своей странице в Instagram. "Теперь, когда собака Мутай свободна от корейской мясной промышленности, она любит отдыхать на солнце в безопасности", - подписала снимок Меган Дюамель. Запись получила свыше 1150 отметок "Нравится".

Позднее спортсменка разместила в Instagram еще один снимок, на котором запечатлены две собаки. "Большое спасибо всем, кто делится моей историей о спасении Мутай из Кореи. Мутай любит своего брата Тео, который также является спасенной собакой", - написала фигуристка.

Публикация от Meagan Duhamel (@meaganduhamel) Фев 9, 2018 в 2:40 PST

Меган Дюамель является вегетарианкой с 2008 года. Впервые она спасла собаку в Республике Корея в феврале 2017 года. Песику нашли любящего хозяина через организацию "Бесплатные собаки Кореи".

В Республике Корея во время Олимпиады не отказались от местного колорита, в меню некоторых ресторанов есть блюда из собачатины, несмотря на все протесты защитников прав животных. Ранее сообщалось, что южнокорейское правительство принимало меры по закрытию рынков торговли живыми собаками и их мясом, но результата не добилось.

12 февраля 2018 года в олимпийском Пхенчхане завершились командные соревнования в фигурном катании. Победила сборная Канады. В составе свой команды олимпийской чемпионкой стала и 32-летняя Меган Дюамель, выступающая в парном катании.-0-