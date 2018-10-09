ООН наградила английский футбольный клуб за экологичность

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский футбольный клуб Forest Green Rovers получил награду ООН в рамках программы "Импульс перемен" за вклад в борьбу с изменением климата, сообщает Reuters.

Клуб из британского города Нейлсворт в графстве Глостершир приобрел поклонников по всему миру благодаря своей "зеленой" деятельности. Так, Forest Green Rovers стал первым в Великобритании веганским клубом. Помимо этого, клуб запустил ряд экологических инициатив, в том числе органическое футбольное поле, пункты зарядки электромобилей и работающие от солнечной энергии газонокосилки.

"Мы очень рады получить такое признание ООН за нашу работу по содействию экологической устойчивости через спорт", - сказал президент Forest Green Rovers Дэйл Винс. Он отметил, что многие сомневались в том, что футбольный клуб может заниматься экологической деятельностью, но это принесло результат.-0-