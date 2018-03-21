Опубликован видеоролик к летней Олимпиаде в Токио "Спорт объединяет нас"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет летних Олимпийских игр опубликовал на официальном YouТube-канале имиджевый ролик "Спорт объединяет нас".
"Этот проморолик демонстрирует Токио в 2020 году, где люди спорта уважают разнообразие и выражают свою оригинальность. Мы надеемся, что это видео поможет людям понять то влияние, которое нам бы хотелось, чтобы игры в Токио-2020 оказали на общество", - говорится в описании видео.
"Спорт способен изменить мир и наше будущее", - также отмечается в ролике.
32-е Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.-0-
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