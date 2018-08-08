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Организаторы премии "Оскар" ввели новую номинацию

Калейдоскоп 08.08.2018 | 21:08

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет управляющих американской киноакадемии проголосовал за введение новой номинации на премию "Оскар" - "Лучший популярный фильм", сообщают информагентства.

В новой категории лауреаты будут отмечаться за выдающиеся достижения в популярном кино. Правда, пока киноакадемия не уточняет, что подразумевается под "популярным кино".

Были анонсированы и другие изменения в порядок проведения церемонии. Отныне наименее популярные категории не будут транслироваться на ТВ, что сократит время церемонии в эфире. Как информировала исследовательская служба Nielsen, проводящая соответствующие замеры телеаудитории, число зрителей в США, смотревших 4 марта этого года вручение "Оскара", сократилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

Более того, 92-я церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как было объявлено ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии.

Но дата 91-й церемонии вручения премии останется прежней. Она пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 24 февраля 2019 года.-0-

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Теги
кино, Оскар
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