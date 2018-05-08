Фильм "Мир Юрского периода - 2" будет страшнее предыдущих

Новый блокбастер "Мир Юрского периода - 2", показ которого скоро начнется в кинотеатрах, обещает стать самым страшным фильмом франшизы.

Источником вдохновения для режиссера Хуана Антонио Байоны стали несколько классических фильмов ужасов – начиная от Хичкока и заканчивая "Дракулой".

Чтобы фильмы получились естественно- страшными, режиссер заключил своеобразную сделку со звездами Криссом Прэтом и Брайс Даллас Ховард.

Актеры дали режиссеру согласие, что они не будут играть испуг, актер будет снимать их в любой момент, чтобы реакция на испуг получилась естественной, а не "киношной".

Ховард считает, что у режиссера отлично получилось пугать актеров.

Сам режиссер уверен, что этот фильм будет страшнее, чем предыдущие кинокартины франшизы.