Фильм "Мир Юрского периода - 2" будет страшнее предыдущих

Новый блокбастер "Мир Юрского периода - 2", показ которого скоро начнется в кинотеатрах, обещает стать самым страшным фильмом франшизы.
Источником вдохновения для режиссера Хуана Антонио Байоны стали несколько классических фильмов ужасов – начиная от Хичкока и заканчивая "Дракулой".
Чтобы фильмы получились естественно- страшными, режиссер заключил своеобразную сделку со звездами Криссом Прэтом и Брайс Даллас Ховард.
Актеры дали режиссеру согласие, что они не будут играть испуг, актер будет снимать их в любой момент, чтобы реакция на испуг получилась естественной, а не "киношной".
Ховард считает, что у режиссера отлично получилось пугать актеров.
Сам режиссер уверен, что этот фильм будет страшнее, чем предыдущие кинокартины франшизы.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.02 BYN
|2.0215 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.19 BYN
|3.205 BYN