Отель в Японии предложил клиентам экзотическую услугу

В одном из отелей Японии на курорте Хаконэ появилась необычная услуга: всем клиентам здесь предлагают арендовать на некоторое время настоящего, живого кота. Можно побыть с котом в специально оборудованном помещении, можно забрать его к себе в номер. Необычайной популярности способствовало то, что один из постояльцев пришел в восторг от общения с котами и оставил в Интернете положительный отзыв, который набрал множество просмотров. Из-за высокой популярности отеля стоимость аренды кота постоянно растет и зачастую превышает стоимость проживания.

В Японии уже давно существует бизнес по аренде животных. Но на домашних животных и на котов в частности никто не обращал внимания и никто не знал, что эти животные будут пользоваться такой популярностью.