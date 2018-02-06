Отец Бейонсе считает, что его дочь обязана успехом недостаточно темному цвету своей кожи

Отец известной певицы Бейонсе высказался по поводу цвета кожи своей дочери. По его словам, дочь недостаточно черная. Но именно благодаря этому она и завоевала такую невероятную популярность.
Мэтью Ноулз не только отец Бейонсе, но еще и ее бывший менеджер. Недавно он выпустил книгу о расизме в музыкальной индустрии под названием "Расизм: глазами ребенка". По его предположению, если бы дочь была более черной, она бы никогда не достигла таких высот. Также он связывает и успех Рианны с недостаточно черным цветом кожи.
На церемонии "Грэмми" в 2017 году разгорелся целый скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась белокожей британке Адель. Многие считали, что эта награда должна была достаться именно Бейонсе. В связи с этим организаторов упрекнули в расизме. Мол, они делают все возможное, чтобы темнокожие исполнители не получали наград.
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