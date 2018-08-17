Отец Меган Маркл создаст свою коллекцию одежды

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Томас Маркл, который совсем недавно извинялся перед семьей своей дочери, собирается выпустить коллекцию мужской одежды. Об этом написала сестра Меган Маркл в Twitter, сообщает Elle.
Сестра Меган Саманта, в отличие от жены принца Гарри, своего отца поддерживает и не упускает случая упомянуть об этом в прессе. В своих соцсетях она написала: "Я очень взволнована! Мой отец собирается выпустить коллекцию мужской одежды. Я буду держать вас в курсе".
Сама же герцогиня Сассекская на эти провокации не ведется и общение с большинством членов своей семьи не поддерживает. Члены королевского дворца также ограничивают общение герцогини и ее родственников, чтобы не подвергать монаршую семью стрессу и негативу от влияния Томаса и Саманты Маркл.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN