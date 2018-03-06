Палеонтологи обнаружили окаменелости доисторического птенца

Американские палеонтологи обнаружили останки древнего новорожденного птенца, который жил 127 млн лет назад. Научная статья об этом была опубликована в журнале Nature Communications.

Останки птенца были найдены в Испании около города Куэнка. Ученым удалось выяснить, что размер его тела составлял не более 5 см, а весил он приблизительно 85 гр. Скелет хорошо сохранился благодаря благоприятным условиям для формирования окаменелостей. После проведенного анализа останков специалистам удалось создать трехмерную модель птенца.

Ученые отметили, что, судя по структуре его скелета, он был беспомощным и не умел ни летать, ни быстро передвигаться.

Данная находка поможет разгадать некоторые тайны эволюции древних птиц.-0-