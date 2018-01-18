Папа Римский Франциск обвенчал пару на борту самолета

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск обвенчал чилийских стюардессу и бортпроводника во время перелета из Чили в Перу, где глава Римско-католической церкви продолжает свою латиноамериканскую поездку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что к подобной практике понтифик прибегает впервые. Церемония стала спонтанной, такого пункта не было в программе апостольского визита, уточняют в службе печати Святого престола.

Молодожены - 41-летний Карло и 39-летняя Паола - являются сотрудниками авиакомпании Latam. Они уже давно живут вместе и воспитывают двоих детей. Ранее Карло и Паола уже заключили брак в мэрии, а вот церковная церемония не состоялась из-за разрушения храма после землетрясения 2010 года.

Во время двухчасового перелета Карло и Паола попросили папского благословения, а он поинтересовался, были ли они венчаны. Услышав трогательную историю о том, почему они не смогли заключить брак перед Богом в церкви, Папа Римский Франциск сам предложил совершить церемонию. Ее свидетелями стали журналисты папского пресс-пула. Глава службы печати Святого престола Грег Берк заверил, что новобрачным будет выдан соответствующий сертификат, как это предусмотрено в католической практике.-0-