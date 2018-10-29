Парад Дня мертвых в Мексике. Традиция, которую заложил Джеймс Бонд

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мехико состоялся парад, посвященный празднованию Дня мертвых. Несмотря на то, что праздник существует уже давно, красочный парад в столице Мексики проводился лишь в третий раз, сообщает ВВС.

Мексиканский парад ко Дню мертвых имеет в некотором смысле британские корни. Впервые он был показан в фильме про агента Джеймса Бонда "007: Спектр" как древняя мексиканская традиция. Мексиканцы оценили идею, а нынешний парад столь красочен, что на его фоне блекнут сцены из фильма об агенте 007.

Городские власти надеются, что парад станет местной достопримечательностью и привлечет в город новых туристов.

В качестве лейтмотива нынешнего парада была выбрана тема миграции. Городской муниципалитет посвятил парад погибшим в пути мигрантам. Сейчас тысячи людей из разных стран Центральной Америки идут пешком через Мексику, чтобы попасть в США.

День мертвых приходится на 2 ноября. Его отмечают многие семьи, которые верят, что в этот день души умерших родственников возвращаются на землю, чтобы навестить их.

Этот праздник регионы Мексики отмечается по-разному. Родные приносят к могилам умерших цветы, свечки, их любимую еду. Некоторые устраивают в домах специальные алтари с фотографиями и реликвиями.

Главные символы праздника - черепа, костюмы и раскрашенные лица. Именно эти образы ассоциируются в мире с Днем мертвых.

В этом году на параде самым распространенным был так называемый наряд Катрины - скелета в красивом классическом костюме или платье.

Шествие, несмотря на ненастную погоду, посетили тысячи людей. Парад транслировался по телевидению.

По сообщению местных СМИ, в ярком празднестве были задействованы 1,2 тыс. волонтеров.

Парад вобрал в себя элементы истории региона, например, человеческие жертвоприношения ацтеков, а также показал пути миграции первых обитателей Центральной Америки.-0-

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