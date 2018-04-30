Парашют в воздухе не раскрылся, но девушка и инструктор выжили после прыжка

В Ханты-Мансийском автономном округе России в районе аэродрома возле Карасева озера девушка и инструктор упали на землю во время прыжка. Парашют не раскрылся в воздухе.
По предварительной информации, девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения «Старт». Во время прыжка парашют не раскрылся, и оба парашютиста упали на землю. У девушки был запасной парашют, но он раскрылся слишком поздно.
Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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