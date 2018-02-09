Парень из мема про ботаников работает в SpaceX

Интернет-пользователи обнаружили, что один из молодых людей из мема "вечеринка ботаников" является сотрудником компании SpaceX. Он также принимал участие в недавнем нашумевшем запуске ракеты Falcon Heavy.

Сообщается, что снимок, который сейчас превратили в мем, был сделан во время олимпиады по программированию в 1997 году в Польше. Второго слева молодого человека зовут Томек Чайка. Сейчас он занимается разработкой софта в SpaceX.

Во время учебы он часто участвовал в чемпионатах по программированию. После университета какое-то время Томек работал в корпорации Google, пока не перешел в компанию Илона Маска.-0-