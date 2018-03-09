Парочка пингвинов сделала первое в истории видеоселфи

Два императорских пингвина заинтересовались оставленной одним из участников экспедиции камерой и попозировали перед ней. Получившиеся кадры войдут в историю, как первое селфи нелетающих птиц.
Видео поделились сотрудники Австралийской Антарктической программы. На нем заметны две птицы, подошедшие к камере и начавшие раскачиваться перед объективом.
Ученые не видят ничего необычного в том, что любопытные по природе пингвины подошли к аппарату. Стоит отметить, что все происходило рядом с научно-исследовательской станцией.
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