Парочка пингвинов сделала первое в истории видеоселфи

Два императорских пингвина заинтересовались оставленной одним из участников экспедиции камерой и попозировали перед ней. Получившиеся кадры войдут в историю, как первое селфи нелетающих птиц.

Видео поделились сотрудники Австралийской Антарктической программы. На нем заметны две птицы, подошедшие к камере и начавшие раскачиваться перед объективом.

Ученые не видят ничего необычного в том, что любопытные по природе пингвины подошли к аппарату. Стоит отметить, что все происходило рядом с научно-исследовательской станцией.