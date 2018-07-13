Пасмурная погода может нанести вред здоровью

Американские ученые сообщают, что пасмурная погода может спровоцировать развитие психических заболеваний.

Исследователи Бингемтонского университета в США провели анализ статистики случаев обсессивно-компульсивного расстройства или ОКР и выяснили, что данное заболевание наиболее часто встречается у жителей северных стран, где в течение года больше хмурых дней и меньше солнечного света.

Пасмурная погода в северных широтах приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла. Это обостряет симптомы у уже больных ОКР людей и провоцирует развитие заболевания у здоровых.

Люди с этим заболеванием страдают от навязчивых, пугающих мыслей.