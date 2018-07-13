Пасмурная погода может нанести вред здоровью

Американские ученые сообщают, что пасмурная погода может спровоцировать развитие психических заболеваний.
Исследователи Бингемтонского университета в США провели анализ статистики случаев обсессивно-компульсивного расстройства или ОКР и выяснили, что данное заболевание наиболее часто встречается у жителей северных стран, где в течение года больше хмурых дней и меньше солнечного света.
Пасмурная погода в северных широтах приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла. Это обостряет симптомы у уже больных ОКР людей и провоцирует развитие заболевания у здоровых.
Люди с этим заболеванием страдают от навязчивых, пугающих мыслей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN