Пентхаус Кристиана Грея из "Пятьдесят оттенков серого" выставлен на продажу

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиэтле была выставлена на продажу квартира Кристина Грэя из "Пятьдесят оттенков серого" выставлен на продажу, сообщает DailyMail.
Именно в этом пентхаусе снимались первые два фильма из трилогии "Пятьдесят оттенков серого". Шикарная обстановка, которая была подготовлена для фильмов, перейдет к новому владельцу вместе с домом. За апартаменты просят 11,5 млн долларов.
В квартире нет знаменитой красной комнаты, где, как мы помним, и происходили самые пикантные моменты киноленты. Зато в ней есть три спальни, три ванных комнаты, отдельный лифт, гостиная с панорамными окнами, а также потрясающий вид на город.-0-
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