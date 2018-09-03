Пентхаус Кристиана Грея из "Пятьдесят оттенков серого" выставлен на продажу

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиэтле была выставлена на продажу квартира Кристина Грэя из "Пятьдесят оттенков серого" выставлен на продажу, сообщает DailyMail.

Именно в этом пентхаусе снимались первые два фильма из трилогии "Пятьдесят оттенков серого". Шикарная обстановка, которая была подготовлена для фильмов, перейдет к новому владельцу вместе с домом. За апартаменты просят 11,5 млн долларов.

В квартире нет знаменитой красной комнаты, где, как мы помним, и происходили самые пикантные моменты киноленты. Зато в ней есть три спальни, три ванных комнаты, отдельный лифт, гостиная с панорамными окнами, а также потрясающий вид на город.-0-

Фото Courtesy Realogics Sotheby's International Realty

Фото Courtesy Realogics Sotheby's International Realty

Фото Courtesy Realogics Sotheby's International Realty