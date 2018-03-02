Перед вручением "Оскара" в Лос-Анджелесе установили памятник Вайнштейну

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадолго до старта церемонии вручения премий "Оскар" в Лос-Анджелесе скульпторы установили на одной из улиц города арт-объект "Диван для кастинга". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Влиятельного голливудского продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам Изначально скандальная статья о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна появилась на страницах The New York Times (NYT). Журналисты издания утверждали, что продюсер совершал домогательства десятилетиями.

Арт-объект представляет из себя позолоченную скульптуру скандального Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвиняют в сексуальных домогательствах. Продюсер сидит в халате на диване с оскаровской статуэткой в руке.

A robe-swaddled Harvey Weinstein statue appears in Hollywood days before #Oscars https://t.co/oKGj7aT4st pic.twitter.com/2UNzLvhrHu — Hollywood Reporter (@THR) March 1, 2018

Авторами скульптуры стали Пластик Джизус и Джошуа Монро. Над произведением они трудились два месяца. Согласно замыслу скульпторов, образ продюсера олицетворяет методы, которые применяют в Голливуде люди, наделенные большим влиянием и связями.

Между тем, как пишет The Wall Street Journal, продюсерская компания Weinstein Company братьев Харви и Роберта Вайнштейнов из-за скандала продает часть своих активов за $500 млн. Weinstein Company смогла договориться с группой инвесторов. Они покроют долги кинокомпании в $225 млн, а также инвестируют около $275 млн для запуска новых проектов.

Ранее СМИ писали, что Weinstein Company подаст заявление о банкротстве.-0-