Пэрис Хилтон стала невестой американского актера

Для Пэрис Хилтон новый год начался с чистого листа. Одна из самых завидных невест мира ответила "да" своему парню на предложение руки и сердца. Год собаки возлюбленные начали уже как помолвленная пара.

Радостную новость Хилтон сообщила в своем Instagram. Она опубликовала фотографии, на которых запечатлен сам момент предложения. Под снимками она написала: "Я сказала "Да"! Так счастлива и взволнована тем, что теперь помолвлена с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и моя половинка. Идеален для меня во всех смыслах. Такой преданный, уступчивый, любящий и добрый. Чувствую себя самой счастливой девушкой на планете! Ты – моя мечта, воплотившаяся в реальность! Спасибо, что показал мне, что сказки существуют".

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Янв 2, 2018 at 7:45 PST

Поклонники Пэрис поторопились поздравить любимицу, ведь они уже практически потеряли надежду. В свои 36 лет "золотая девочка" все же решила остепениться и стать серьезной замужней женщиной. Хилтон имеет славу дочери богатого человека, которая берет от жизни все.

К слову, ее избранником стал 32-летний актер и модель Крис Зилка. Мужчина сделал предложение возлюбленной во время совместного отдыха в Аспене. Пара дружит уже около шести лет, но романтические отношения между ними появились не так давно. На своем 36-летнем дне рождении Пэрис сделала заявление, что они официально встречаются. Практически с того момента не утихали слухи о скорой свадьбе, которые подтвердились в новом году.