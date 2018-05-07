Первая электрогитара Джорджа Харрисона выставлена на аукцион

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая электронная гитара Джорджа Харрисона - участника легендарной рок-группы The Beatles - выставлена на торги в США, сообщает ТАСС.
Инструмент модели Hoffner Club 40 принадлежал известному музыканту, когда тот выступал в составе The Quarrymen. Электрогитара досталась Харрисону от Рея Энниса, члена группы The Swinging Blue Jeans. В 1965 году гитарист ливерпульской четверки подарил инструмент организаторам одного из музыкальных фестивалей. Позже гитара была вручена участнику немецкой поп-группы, скончавшемуся в 2017 году. Его вдова выставила гитару на аукцион.
Предварительная стоимость лота составляет от $200 тыс. до $300 тыс.
Джордж Харрисон - британский музыкант, певец, композитор, продюсер и писатель. В 1960-1970 годах - гитарист группы The Beatles, после распада которой занялся сольной карьерой. Джорджу Харрисону отведено 21 место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.-0-
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