Первая электрогитара Джорджа Харрисона выставлена на аукцион

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая электронная гитара Джорджа Харрисона - участника легендарной рок-группы The Beatles - выставлена на торги в США, сообщает ТАСС.

Инструмент модели Hoffner Club 40 принадлежал известному музыканту, когда тот выступал в составе The Quarrymen. Электрогитара досталась Харрисону от Рея Энниса, члена группы The Swinging Blue Jeans. В 1965 году гитарист ливерпульской четверки подарил инструмент организаторам одного из музыкальных фестивалей. Позже гитара была вручена участнику немецкой поп-группы, скончавшемуся в 2017 году. Его вдова выставила гитару на аукцион.

Предварительная стоимость лота составляет от $200 тыс. до $300 тыс.

Джордж Харрисон - британский музыкант, певец, композитор, продюсер и писатель. В 1960-1970 годах - гитарист группы The Beatles, после распада которой занялся сольной карьерой. Джорджу Харрисону отведено 21 место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.-0-