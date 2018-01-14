Первая в мире "криптовалютная группа" появилась в Японии

Японская группа Kasotsuka Shojo ("Криптовалютные девушки") на днях дебютировала с первым синглом. Восемь исполнительниц с разноцветными масками и пушистыми ушками исполнили песню "Я, луна и криптоденьги".

Каждая девушка представляет определенную криптовалюту - биткоин, эфириум, риппл. Своей миссией группа полагает просвещение в области мира виртуальной валюты.

Лидер группы 18-летняя Рара Нарусе говорит, что они хотят позволить людям заглянуть в будущее и познакомить слушателей с символами будущей цивилизации.

Отметим, что в Японии криптовалюта легализована и значительная ее часть генерируется именно там.