Первую премию для женщин-ученых основали Estеe Lauder совместно с Nature Research

Компания Estеe Lauder совместно с издательством Nature Research, которое занимается выпуском журналов о медицине и науке, будут вручать премию женщинам-ученым. Она получила название Nature Research Awards.
Цель премии не только в том, чтобы выделить лучших женщин в современной науке, но и чтобы поощрить девушек, которые только начинают делать свои первые шаги в этой области. Создатели Nature Research Awards подчеркнули, что сейчас около семидесяти процентов руководителей различных отделов косметических компаний являются девушками.
У премии также будет и номинация для тех людей, которые помогают женщинам заниматься наукой, обучают их. Победителям каждой номинации будут вручать по десять тысяч долларов. Номинанты первой премии Nature Research Awards будут объявлены уже в июле. Победителей определят в октябре текущего года.
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