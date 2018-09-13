Первый художественный фильм о Жанне Фриске: стало известно, кто сыграет главную роль

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О жизни Жанны Фриске снимут художественный фильм. Об этом сообщил отец певицы в недавнем интервью для "Комсомольской правды".

Про певицу и актрису Жанну Фриске было снято довольно много документальных фильмов. Вскоре на экранах появится первый художественный фильм о ее жизни. Как сообщается, сценаристом и, возможно, режиссером фильма станет знакомый семьи Фриске - Геннадий Куркин. Он также уже пишет книгу о жизни певицы, которая увидит свет одновременно с фильмом.

Рассказ в фильме пойдет от первого лица: сама Жанна будет вспоминать свою жизнь, начиная с детства. Также по сюжету у нее родится сын, но про отца ребенка Дмитрия Шепелева упоминаться не будет - это пожелание отца Жанны.

Сыграть родителей певицы пригласят профессиональных актеров. Маленький сын певицы, как и его отец, не будут принимать участие в съемках. Однако саму Жанну в фильме сыграет ее сестра Наталья Фриске. Девушка младше своей знаменитой сестры на 11 лет.

"Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли", - добавил Владимир Фриске.

Жанна и Наталья. Фото Instagram

Съемки начнутся в следующем году. Пока все расходы на проект оплачивает отец Жанны Фриске, однако не исключено, что вскоре партнером-спонсором съемок станет "Первый канал" и телеканал "НТВ".

Напомним, у Жанны Фриске была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. С июня 2013 года она проходила лечение в США и Германии.

Летом 2014 года Фриске после длительного лечения проходила реабилитацию на Рижском взморье в Юрмале, где отметила свой 40-й день рождения.

После Жанна Фриске продолжила курс лечения в Китае. В октябре певица вернулась в Москву, отказалась от инвалидного кресла и начала двигаться самостоятельно.

Позднее она продолжила лечение уже в Москве. В ходе лечения состояние певицы постепенно ухудшалось, последние три месяца жизни она находилась в коме и 15 июня 2015 года около 22 часов в своем доме скончалась.-0-