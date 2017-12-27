Первый серийный автомобиль Alfa Romeo продают в США

На аукционе в США выставили редкий автомобиль. Речь идет об Alfa Romeo G1, первом серийном автомобиле данной марки, увидевшем свет в 1921 году.

Всего выпустили 52 единицы, но данный экземпляр - единственный оставшийся на ходу. Он оснащен двигателем 6,3 литра мощностью 80 л.с.

До 60-ых гг. G1 находился в Австралии, затем его выкупили и восстановили вначале в 1970-ые гг., а затем в начале 2000-ых. После этого он находился в частной коллекции в США.

По мнению экспертов, его рыночная стоимость составляет около 1,5 млн долларов.