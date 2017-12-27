Первый тизер фильма "Черновик" по книге Лукьяненко появился в Сети

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представил "черновик "Черновика" - первый тизер фильма, снятого по мотивам одного из его произведений. Это первая экранизация книг писателя после 12-летнего перерыва.

Зрители в большей степени ожидали продолжения успешных в начале 2000-ых "Дозоров", однако около двух лет назад стало известно, что выйдет "Черновик". Главный герой картины - компьютерный дизайнер Кирилл, в какой-то момент потерявший все, что у него было - квартиру, друзей, работу, девушку - и ставший "пограничником" между параллельными мирами.

Режиссером выступил Сергей Мокрицкий, снявший "Битву за Севастополь". Он пообещал, что новый фильм возьмет "все лучшее от российского и американского кинематографа".

Создатели обещают красивую картинку и попытку Кирилла узнать, можно ли считать наш мир черновиком, на котором проводятся опыты, и кто стоит за множеством миров.