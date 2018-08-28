Первый тизер к новому сезону "Игры престолов" показали на HBO

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты сериала "Игра престолов" не могут дождаться 2019 год. Именно тогда выйдет последний сезон известного сериала. Недавно в сети появился первый тизер, который подскажет зрителю, чего ожидать в финале.
Также в промо-ролике присутствуют первые сцены из нового сезона "Большой маленькой лжи", на которых можно узнать Мерил Стрип.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.386 BYN
|2.397 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0551 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0488 BYN
|3.045 BYN
|3.055 BYN