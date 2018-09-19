Первый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел первый трейлер фильма "Капитан Марвел". Трейлер размещен на официальном канале Marvel Entertainment на YouTube.

История, показанная в фильме, разворачивается в девяностых годах. Пилот ВВС США Кэрол Денверс обретает суперсилу после случайного столкновения с инопланетной расой. Кэрол становится практически неуязвимой и получает возможность летать и поглощать энергию, эти силы ей необходимы, ведь она оказывается втянутой в противостояние между двумя галактическими империями.

Главную роль в фильме исполнила Бри Ларсон, режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.

Менее чем за сутки трейлер "Капитан Марвел" набрал более 18 млн просмотров. Премьера фильма состоится в марте 2019 года.-0-