Первый в истории чемпионат мира по сборке кубика Рубика прошел в Бостоне

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в истории чемпионат мира Red Bull Rubik's Cube прошел 23 сентября в американском Бостоне. Об этом сообщает издание Sports24.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 13 стран. Они состязались в трех этапах: скоростная сборка (юноши и девушки в отдельном зачете), сборка одной рукой и Re-scramble. Для победы в последнем этапе участники должны были быстрее всех повторить предложенную сборку кубика.

Первые места разделили Феликс Земдекс из Австралии, Билл Ванг из Канады, Рикки Майлер из Германии и Дана Йи из США.

Присутствовал на соревнованиях сам автор головоломки Эрне Рубик. Он отметил, что ему нравится то, что происходит с его изобретением.-0-