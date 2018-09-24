Первый в истории чемпионат мира по сборке кубика Рубика прошел в Бостоне

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в истории чемпионат мира Red Bull Rubik's Cube прошел 23 сентября в американском Бостоне. Об этом сообщает издание Sports24.
В соревнованиях участвовали спортсмены из 13 стран. Они состязались в трех этапах: скоростная сборка (юноши и девушки в отдельном зачете), сборка одной рукой и Re-scramble. Для победы в последнем этапе участники должны были быстрее всех повторить предложенную сборку кубика.
Первые места разделили Феликс Земдекс из Австралии, Билл Ванг из Канады, Рикки Майлер из Германии и Дана Йи из США.
Присутствовал на соревнованиях сам автор головоломки Эрне Рубик. Он отметил, что ему нравится то, что происходит с его изобретением.-0-
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