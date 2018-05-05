Первый в мире роботизированный ресторан открылся в Бостоне

В Бостоне (штат Массачусетс, США) четыре студента Массачусетского технологического института открыли первый в мире роботизированный ресторан. Они пригласили на работу мишленовского повара. Официантов здесь нет – посетители делают заказ через электронные терминалы или посредством голосовых сообщений.
Весь процесс приготовления блюд, которым занимается умная техника, посетители могут наблюдать в режиме реального времени через мониторы.
Одно блюдо в ресторане стоит примерно 7,5 доллара.
Люди здесь заняты только подбором ингредиентов для блюд, все остальное доверено технике.
Авторы проекта подсчитали, что небольшое количество сотрудников помогает им оптимизировать расходы.
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