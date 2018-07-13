Пес спел на конкурсе талантов и прошел в следующий этап

Канал NBC показал зрителям очередной выпуск Amrica's Got Talent. Это шоу, в котором любой желающий может показать свой талант всей Америке. Победитель сезона получает 1 миллион долларов. В этот раз попытать удачу в телеконкурсе пришел ретривер Оскар, сообщает Huffington Post.
На шоу хозяйка собаки сыграла композицию Иоганна Пахельбеля "Канон ре мажор", а Оскар подпел. Зрители оценили выступление, как и члены жюри. Однако они отметили, что хозяйке пса стоило бы усерднее работать с клавишами.
После выступления женщина рассказала, что дуэт появился около полутора лет назад.
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